Тело мертвого рыбака нашли во Владивостоке на берегу у станции Океанской

Фото: принтскрин видео, @newsbox24.tv

Во Владивостоке мужчина обнаружил тело без признаков жизни в районе станции Океанской, на берегу за каменным уступом. Погибший вышел на рыбалку, судя по одежде и резиновым сапогам.

- Зеленая шапочка, с усами, у гаража под скалой, - рассказал за кадром автор видеоролика. Об этом "КП-Владивосток" стало известно из новых медиа (Newsbox24.tv).

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", в минувшие выходные двое мужчин пропали на катере, выйдя в море в Уссурийском заливе. Вестей от рыбаков не было с 19:00 16 декабря.

Редакция проследит за развитием событий и постарается выяснить, кем являлся погибший.

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