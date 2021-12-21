Каток на центральной площади Владивостока закрыли до 22 декабря

С 22 декабря жители города смогут каждый день кататься на коньках. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Во Владивостоке каток на главной площади откроется в среду, 22 декабря. Закрыли его в понедельник, 20 декабря, из-за проверки айс-матов и технических работ в зоне фудкорта.

Начиная с 22 декабря, каток будет работать каждый день с 11:00 до 23:00 до середины февраля. А 24, 25, 28, 29 и 30 декабря с 16:30 до 17:30 тренер по фигурному катанию будет проводить бесплатные занятия.

Напомним, что в центре катка находится фудгородок, где владивостокцы смогу согреться с помощью теплой и вкусной еды. Пройти туда можно через сам каток или мостовые переходы.

Официально каток открыли 18 декабря вместе с новогодним шоу и городком. Это планировали сделать раньше, 16 декабря, но из-за непогоды планы поменялись. При заливке использовались айс-маты, поэтому, как утверждают специалисты, каток не будет таять.

Также стоит отметить, не все объекты новогоднего городка оказались готовы к празднику 18 декабря. Помимо катка, достраивают фудкорт, инсталляции и горку.

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