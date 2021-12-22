Во Владивостоке начали обустройство фудкорта в новогоднем городке на центральной площади

На площади кипят работы по возведению фудкорта Фото: Екатерина ТИХАЯ

Во Владивостоке зимний городок торжественно открыли 18 декабря вместе с катком. Не все постройки на площади Борцам за Власть Советов оказались готовы: несмотря на поразительное шоу, фудкорт еще не был достроен. Работы идут полным ходом, как стало известно "КП-Владивосток".

Скоро жителей порадует ледяная горка Фото: Екатерина ТИХАЯ

На кадрах корреспондента редакции видно, что "избушки" фудкорта появятся внутри катка, как и планировалось. Внутри этой площадки будет тепло: специалисты оборудуют городок настилом сверху. Монтируются стеклопакеты, готовится ледяная горка.

Стоит отметить, полностью заработал и каток: как ранее писала "КП", его закрывали после открытия для дозаливки и проверки айс-матов. Технология, уверяют специалисты, позволяет сделать его нетающим.

Каток, наконец, будет работать ежедневно Фото: Екатерина ТИХАЯ

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