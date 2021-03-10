Краснокнижного лесного кота, попавшего в капкан, спасают в Приморье

Малыш попал в капкан во время вылазки в курятник. Фото: Instagram/siberiantiger_center

Дальневосточного лесного кота спасают специалисты Центра реабилитации диких животных «Центр «Тигр». Хищник с ярким окрасом, занесенный в международную Красную книгу в группу «на грани исчезновения» и Красную книгу Приморского края, едва не погиб из-за капкана. Трапеза в курятнике могла стать для малыша последней, не сжалься над непрошенным гостем хозяева птиц. Представителя, относящегося к северному подвиду бенгальской кошки, быстро доставили к ветеринарам. Животному провели экстренную операцию.

Дальневосточного лесного кота передали в центр реабилитации специалисты Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. Редкого хищника привезли из Яковлевского района.

– Животному ампутировали заднюю лапу. Операция прошло хорошо, лесной кот уже отошел от наркоза. Сейчас он получает медикаментозное лечение. Какое-то время хищник будет под пристальным наблюдением специалистов. После того, как рана подживет, нового постояльца выпустят на территории центра и будут наблюдать за его поведением. Скорее всего, в дикую природу он уже не сможет вернуться, – прокомментировал «КП» специалист «Центр «Тигр».

Как отмечают сотрудники реабилитационной организации, чудо все же может случиться. Бывали случаи, когда дальневосточные коты вырывались из капканов и выживали в лесу или тайге без помощи человека даже на трех лапах.

За состоянием хищника будут следить специалисты. Фото: Instagram/siberiantiger_center

Справка

Дальневосточный лесной кот или амурский лесной кот – немного крупнее домашней кошки. В длину они достигают 75-90 сантиметров и весят около 5 килограмм. Роскошный пушистый хвост хищника может достигать 40 сантиметров. Окрас у животных варьируется от серовато-желтого или тусклого серовато-бурого до более темного палевого с пятнами.

Ареал обитания лесных котов преимущественно на побережье Японского моря, вблизи озера Ханка и в бассейне реки Амур. Популяция редкого хищника находится под угрозой не только из-за браконьеров, которые охотятся за ценным мехом или пытаются одомашнить животных, но и из-за природных катаклизмов – пожаров и наводнений.

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