Рокировка власти: Абушаев временно сел в кресло главы Большого Камня, пока мэр "в отпуске"

Экс-глава Надеждинского муниципалитета Рустям Абушаев. Фото: администрация Надеждинского района

Бывший глава Надеждинского района Рустям Абушаев стал и.о. мэра Большого Камня. Ранее информация собиралась по слухам из новых медиа и соцсетей Приморья, однако утверждение Абушаева на пост подтвердили в администрации городского округа Большой Камень.

Александр Андрюхин, глава города, сейчас в официальном отпуске - за день до назначения Абушаева губернатор вручил ему благодарственное письмо за высокий профессионализм. То, что его кресло в итоге займет экс-глава Надеждинского района, пророчили давно, как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток". Абушаев сам косвенно подтвердил журналистам, что готовится к повышению, после того как написал заявление об увольнении по собственному желанию.

При этом дальнейшая судьба Андрюхина не известна - сведений, что мэр уйдет с поста, еще нет в официальных источниках. Бытует версия, что ему пророчат место проректора в ДВФУ. Напомним, жители Большого Камня даже запустили хештег "поддержим Андрюхина".

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