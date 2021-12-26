В Приморье тигр загрыз собаку на базе отдыха

Случаи выходов полосатых хищников к людям участились в Приморье. Фото: центр "Амурский тигр"

Голод и морозы вынуждают амурских тигров выходить к населенным пунктам в Приморье в поисках продовольствия. Чаще всего добычей хищников становятся собаки местных жителей.

Так житель Владивостока сообщил в полицию, что на одной из баз отдыха в районе поселка Преображение в Лазовском районе Приморья в 10-х числах декабря тигр загрыз собаку. После нападения краснокнижный хищник скрылся в тайге.

Другой случай нападения на собаку произошел 15 декабря в селе Знаменка Пожарского района края, где тигр сначала зашел во двор частного дома, а затем убил пса и ушел в лес.

Также полосатый был замечен 9 числа в Красноармейском районе, где возле населенного пункта Глубинное его увидела школьница, которая сообщила об этом родным.

Напомним, что ранее в селе Рощино хищник загрыз собаку, о чем в социальных сетях сообщили местные жители, которые также опубликовали видео. По словам оператора, недалеко находится школа.

Сначала мужчины обнаружили пустую собачью цепь, а в снегу – следы хищника. Когда прошли по ним, то нашли под домом женщины, прямо под окнами, мертвого питомца.

Ходившие «на разведку» местные жители предположили, как тигр мог забраться во двор.

Сейчас в ситуации предстоит разобраться специалистам охотнадзора.

А ранее под Владивостоком были замечены следы тигра с тигренком. Жительница Советского района рассказала, что во время прогулки в лесной местности на улице Давыдова на сопке неподалеку от конюшни она обнаружила следы тигра с тигренком. Женщина сразу сообщила о находке в полицию.

В случае обнаружения хищника или его следов, специалисты просят звонить в полицию или по телефону горячей линии охотнадзора по Приморью: 8 (423) 239-09-90.