По билету в руки: дальневосточников напугали нововведением в льготных билетах

В 2021 году 63% субсидий авиаперевозок в РФ пришлось на Дальний Восток Фото: "КП" Архив

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании о субсидировании авиаперевозок с главами регионов раскрыл карты на дальнейшую судьбу льгот. Он заявил, что дальневосточникам в будущем могут ограничить продажу субсидированных билетов "в одни руки": в ином случае билетов "на всех" не хватит. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.

- Если не ограничить количество [cубсидируемых билетов на одного пассажира], то может получиться так, что кому-то достанется много средств государственной поддержки, а кто-то не сможет приобрести дешёвый билет. А ведь возможность купить такой билет должны получить все дальневосточники. Эта мера направлена на то, чтобы дать возможность широкому кругу жителей Дальнего Востока съездить в центральную часть России, посетить родственников, решить какие-то свои задачи, - заявил Трутнев.

Какая именно квота "попадет под раздачу" - неизвестно. На Дальнем Востоке и России действует несколько категорий субсидированных перевозок. Одна - для дальневосточников, часть программ действуют для определенных категорий - молодых людей до 23 лет, женщин и мужчин старше 55 и 60 лет соответственно, многодетные семьи, инвалиды.

Из сообщения следует, что бюджет субсидирования увеличат с 11,6 миллиарда рублей до 12,3 миллиарда рублей. В 2022 году планируют перевезти на эту сумму 1,43 миллиона пассажиров. Перевозчикам будут предоставлены субсидии в приоритетном порядке за каждого перевезенного льготника.

Затронули и единую дальневосточную авиакомпанию ("Аврора") - объем субсидий от властей составит 1,23 миллиарда рублей. Именно в рамках этой программы возобновляются маршруты по приморских и внутрирегиональным маршрутам. Стоимость варьируется от 2200 рублей до 11 тысяч рублей.

Напомним, по этой программе открыли льготные билеты на рейсы из Владивостока в Читу и Улан-Удэ, возобновили многие внутрикраевые рейсы.

В целом в России на субсидирование авиаперевозок потратили 21,8 миллиарда рублей, 13,7 из них - то есть 63% - пришлось на Дальний Восток.

ПО ТЕМЕ:

«Аврора» открывает авиарейсы по старым советским маршрутам

Цена билета не будет превышать 10,9 тысяч рублей (подробнее..)

Из Владивостока в Читу и Улан-Удэ за 5600 рублей: «Аврора» запускает новые рейсы

Первый рейс в Читу направится 18 августа, а в Улан-Удэ можно будет улететь уже 19 августа (подробнее..)