Лже-банкиры и "прокуроры"продолжают обманывать жителей Приморья

Жители Приморья продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телефонные мошенники регулярно обманывают доверчивых приморцев, представляясь сотрудниками банков, спецслужб и следователями. Преступники действуют по одной схеме – сообщают о якобы взломанном банковском счете или оформлении кредита, а затем убеждают людей переводить деньги жителей края.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно из собственных источников, что в конце декабря жителю Уссурийска позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он перевел звонок на «прокурора», убедившего выполнить все его инструкции для безопасности сбережений.

Когда жертва аферистов потерял бдительность и отправил все накопленные деньги на «безопасный» счет, то лишился более 150-ти тысяч рублей.

Также в лапы мошенников попала жительница Владивостока, поверившая звонившему незнакомцу. Мужчина уверил, что преступники оформили кредит на ее имя, поэтому ей нужно снять деньги и перевести их на указанные им счета. Женщина отправила почти 300 тысяч и лишилась всех своих сбережений.

Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых в телефонных аферах. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

Напомним, что ранее жительница Владивостока перевела мошеннику «из ФСБ» миллион рублей.

А очередные телефонные аферисты под предлогом возврата якобы оформленного кредита убедили мужчину перевести 100 тысяч рублей.

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