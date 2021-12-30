Из упряжки Санты: по Артему в Приморье вальяжно разгуливает олень

Фото: vdk_news

В приморский город Артем в предновогоднюю неделю прибыл нежданный гость. Грациозный олень несколько часов бегает по улицам, не стесняясь прохожих, узнала "Комсомольская правда - Владивосток" из соцсетей.

Как видно на кадрах, последний раз копытного видели в районе ГРЭС. На первый взгляд, животное действительно не боится; однако можно точно сказать, что оказаться в такой среде для копытного - большой стресс.

Редакция выясняет обстоятельства случая. Специалистов уже вызвали, но спасли ли оленя - еще неизвестно. В комментариях приморцы принялись шутить:

"Из упряжки Санты отбился"; "Чей-то бывший"; "Дед Мороз потерял", - пишут жители.

При этом комичный случай - повод для тревог. В Приморье далеко не в первый раз фиксируют выход диких животных к людям. Приморцы недавно спасли оленя, загадочным образом оказавшегося на Русском острове во Владивостоке, в Дальнереченске полицейские спали косулю от травм: ее истерзали собаки.

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