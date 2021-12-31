Большая часть икры Приморья досталась импортерам из Кореи и Японии

Цены на икру в Приморье и на Сахалине в 2021 году заоблачны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не секрет, что в Приморье дефицит лососевой икры - из-за этого цены на нее в регионе завышены. Новогодний стол с этим деликатесом для многих приморцев - мечта. На экспорт в 2021 году отправлено 8,28 тысячи тонн икры из Приморского края - большую часть "съели" Япония и Южная Корея, следует из сообщения управления Россельхознадзора по Сахалину и Приморскому краю.

В Японию за 2021 год направлено всего 347 партий икры общим весом в 5,684 тонны, в Республику Корею - экспортировали 2,506 тонны. Это 338 партий. В Китай направили 89 тонн, четыре партии икры весом 0,8 тонны оказались в Австралии, одна партия - 200 килограмм - на полках магазинов США.

При этом в России качество икры ухудшается. В ноябре 2021 бурный резонанс в Сети вызвало откровение жительницы Приморья, которая рассказала, что на самом деле можно купить по более-менее доступной цене (от икры - только название). Согласно данным пресс-службы Роскачества, в деликатесе все чаще находят кишечную палочку, консерванты.

- Эксперты дважды за четыре года проверяли красную икру: в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%, - говорится в сообщении.

Напомним, цены на красную икру в этом году возмутительно возросли. Основная причина - нехватка улова. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, комментируя происходящее, заявил, что ситуация улучшится в первой половине 2022 года.

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