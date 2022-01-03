Пожар в Приморье оставил семью без крыши над головой

В Приморье сгорел частный дом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время новогодних праздников беда пришла в дом жителей села Сергеевка Пограничного района Приморья. ЧП произошло утром, 2 января. Огонь охватил крышу и две комнаты частной постройки.

Оперативно к месту возгорания приехали пожарные расчеты. В тушении задействовали две спецмашины и 10 человек личного состава. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, пламя распространилось на 40 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Сейчас специалистам предстоит установить причину пожару, выявить виновных и степень материального ущерба.

Напомним, 2 января крупный пожар произошел в одной из гостиниц Владивостока. Огонь уничтожил 100 квадратных метров постройки на Котельникова. Еще одно ЧП случилось в многоквартирном доме в Большом Камне. Данных о пострадавших пока не поступало.

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