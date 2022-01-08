Несколько аварий в пригороде Владивостока стали причиной затора движения

Люди предполагают, что аварии произошли из-за скользких дорог. Фото: принтскрин видео, instagram.com/dpskontrol125rus

В районе Седанки во Владивостоке из-за нескольких ДТП образовались пробки. Видео затора автолюбители выложили в социальные сети.

- Что-то сегодня печально все в промежутке от «Седанки» до «Зари» и в обратном направлении, - пишет автор ролика.

Как отметил оператор, огромная пробка образовалась от «Седанка Сити». На кадрах видно, по какой причине возник затор – на дороге произошла авария. Возле одного из легковых автомобилей можно увидеть машину и сотрудников полиции.

ДТП также произошло по дороге в сторону «Седанки Сити». Возле грузоподъемного автомобиля стоит легковушка, капот которой разбит всмятку.

В комментариях под видео люди предполагают, что ДТП произошли из-за гололеда на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Многокилометровые пробки сковали проезд к одной из популярных баз зимнего отдыха во Владивостоке

Автомобилисты по несколько часов стоят в заторах, чтобы покататься на лыжах и сноубордах (подробнее...)

Из-за серьезной аварии во Владивостоке низководный мост закрыт, на участке огромная пробка

Затор движения растянулся на километр (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.