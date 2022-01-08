Несколько аварий в пригороде Владивостока стали причиной затора движения

Люди предполагают, что аварии произошли из-за скользких дорог. Фото: принтскрин видео, instagram.com/dpskontrol125rus
В районе Седанки во Владивостоке из-за нескольких ДТП образовались пробки. Видео затора автолюбители выложили в социальные сети.
- Что-то сегодня печально все в промежутке от «Седанки» до «Зари» и в обратном направлении, - пишет автор ролика.
Как отметил оператор, огромная пробка образовалась от «Седанка Сити». На кадрах видно, по какой причине возник затор – на дороге произошла авария. Возле одного из легковых автомобилей можно увидеть машину и сотрудников полиции.
ДТП также произошло по дороге в сторону «Седанки Сити». Возле грузоподъемного автомобиля стоит легковушка, капот которой разбит всмятку.
В комментариях под видео люди предполагают, что ДТП произошли из-за гололеда на дорогах.
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