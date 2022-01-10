"Рекса теперь нет": питомца женщины в Приморье разорвал хищник из тайги

Песика Рекса хищник разорвал на части Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Маргаритово в Приморье трагически убит домашний питомец - хищником из тайги. Амурский тигр, вышедший в населенный пункт, разорвал пса Рекса. Об этом хозяйка сообщила в соцсети.

- Тигр вышел к людям, он разодрал собаку моей бабушки. Собака находилась на цепи. Рекса теперь нет. Страшно, что будет дальше. Заявления написаны, но шанс, что что-то решится, мал, - заявила девушка.

Это далеко не первый выход диких зверей к людям. В разных районах края тигры нападают на домашний скот и питомцев. В декабре в Артеме медведь серьезно ранил женщину и лесничего. Его застрелили.

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