В Приморье появится первый экопарк для утилизации и переработки отходов к 2024 году

В Приморье постепенно внедряют раздельный сбор отходов и сортировку Фото: Андрей АБРАМОВ

Приморский край первым в РФ подписал контракт с Российским экологическим оператором, в рамках которого в регионе появится первый экологический технопарк. Планируется, что он будет перерабатывать и утилизировать уже отсортированные отходы.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно в пресс-службе правительства. Строительство должно закончиться к 2024 году:

- Соглашение о создании такого производства подписали правительство региона и Российский экологический оператор. Приморский край станет одной из восьми пилотных территорий России, на которой появятся такие мощности. Подписанное с ним соглашение - первое в стране, - уточнили в пресс-службе.

Экотехнопарк сможет утилизировать тонны пластика, стекла, бумаги и старых резиновых шин. Все, кроме последнего - вторсырье, в Приморье его уже активно сортируют. Потенциальным местом, где соорудят экопарк, может стать ТОР "Надеждинская". В пресс-службе добавили, что резиденты ТОР и частные инвесторы могут также помочь в строительстве технопарка, несмотря на то, что его создание спонсирует Российский экологический оператор.

- Второй год в крае реализуются мероприятия по раздельному сбору – установлены почти 500 специальных контейнеров, построены четыре мусоросортировочные станции, - добавила Елена Пархоменко, зампредседателя правительства.

Она уточнила, что основной камень преткновения в стремлении к экологии в регионе - малая плотность населения и большие расстояния.

Напомним, сейчас завершается строительство нескольких мусорных полигонов на юге края. Планируется создание мусоросжигательного завода - инициативу поддержал губернатор региона Олег Кожемяко.

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