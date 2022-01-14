Рыбный рынок на Корабельной набережной у моста появится во Владивостоке в 2024 году

Рынок появится на Цесаревича. Фото: fishmarketvl.ru

Проект многострадального рыбного рынка во Владивостоке сделал скачок вперед. Строительство объекта начнется в феврале 2022 года, открыть рынок планируют в 2024 году, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Первый в ДФО рыбный рынок сейчас вышел на экспертизу. Проект ожидает разрешения на строительство, подчеркнули в пресс-службе. В здании будет четыре этажа, а крыша рынка будет общественным пространством с зеленью - предположительно, появится видовая площадка. В подвалах установят холодильники, разместят технические помещения.

Напомним, история проекта действительно уникальна. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", тема строительства рыбного рынка обсуждалась еще со времен губернатора Сергея Дарькина. Только в 2019 администрация Владивостока заключила контракт с подрядчиком, но само строительство вновь отложили. К слову, пока шла бюрократическая кухня, жители Владивостока внешний вид здания выбирали сами.

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