Рыбный рынок на Корабельной набережной у моста появится во Владивостоке в 2024 году

Рынок появится на Цесаревича. Фото: fishmarketvl.ru
Проект многострадального рыбного рынка во Владивостоке сделал скачок вперед. Строительство объекта начнется в феврале 2022 года, открыть рынок планируют в 2024 году, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
Первый в ДФО рыбный рынок сейчас вышел на экспертизу. Проект ожидает разрешения на строительство, подчеркнули в пресс-службе. В здании будет четыре этажа, а крыша рынка будет общественным пространством с зеленью - предположительно, появится видовая площадка. В подвалах установят холодильники, разместят технические помещения.
Напомним, история проекта действительно уникальна. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", тема строительства рыбного рынка обсуждалась еще со времен губернатора Сергея Дарькина. Только в 2019 администрация Владивостока заключила контракт с подрядчиком, но само строительство вновь отложили. К слову, пока шла бюрократическая кухня, жители Владивостока внешний вид здания выбирали сами.
ПО ТЕМЕ:
Рыбный рынок, яхтенный порт и оптово-розничный центр собираются строить во Владивостоке
Инвестсовет при губернаторе одобрил три проекта, а глава края дал поручения органам власти их поддержать (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.