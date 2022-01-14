Мэр Шестаков: штрафы помогут создать идеальную выделенную полосу во Владивостоке

На выделенной полосе установят пять камер. Фото: Милана СОКОЛ

В пятницу, 14 января, глава Владивостока Константин Шестаков провел встречу с журналистами, на которой обсудил важные для жителей города. Помимо закупки электробусов, обсудили и создание выделенной полосы.

Как заявил мэр Владивостока, протянуть выделенную полосу для общественного транспорта хотят от Универсама или Постышева до Гоголя.

- Дальше сложнее, так как полосы должны вливаться в общий поток. После Гоголя движение по двум полосам, и оставить одну полосу под личный транспорт – создать головную боль. До Гоголя уже сделали три полноценные полосы с одной и другой стороны.

На полосу, по словам Константина Шестакова, установят пять камер. Договариваются и о возможности закупить еще десять единиц техники. Также для обеспечения безопасности на полосе, хотят ввести штрафы за парковку автомобилей. Как утверждает мэр, эта мера наказания, а также разметки, знаки и камеры помогут создать выделенную полосу такой, какой ее хотят видеть жители Владивостока.

В рамках концессии кроме камер предусмотрено и приобретение нескольких автомобилей и ручных парктронов в виде планшетов.

- Парктроны автоматические, но у них есть свои минусы. Например, люди, которые любят заклеивать букву или цифру на номерном знаке автомобиля, по-прежнему будут уходить от ответственности. Но если будут ходить и проверять люди, они смогу сорвать листик, сфотографировать машину и водителю придет письмо «счастья», - прокомментировал Константин Шестаков.

Напомним, что в ноябре 2021 года трассу на Некрасовской расширили до трехполосной. Участок под виадуком много лет являлся причиной неудобств и аварий.

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Константин Владимирович провел встречу с журналистами (подробнее...)

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