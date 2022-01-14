Выяснилось, когда откроется стадион «Авангард» во Владивостоке

Спидвей вернется на "Авангард" летом. Фото: Анастасия Котлярова

Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о ходе работ по реконструкции стадиона «Авангард» в дальневосточной столице. Основные работы на арене будут завершены весной, а уже летом там возобновятся тренировки и соревнования по спидвею, но в первое время без зрителей.

- Весной сдадим чашу, ядро стадиона и объект, где будут расположены сами команды помещения для гонщиков. Ядро мы заасфальтировали, лотки поставили, опоры установили. Внутри выполнили все грязные работы. Окна и ворота установили, все сети провели. Сейчас устанавливаем подвесную систему и будем монтировать фасады. Остается установить лотки, после чего займемся благоустройством гаревой дорожки. Для спортсменов стадион будет открыт с лета, в сезон они смогут там тренироваться, там будут проходить соревнования, но пока без болельщиков, - рассказал глава города.

Что касается трибун стадиона, отметил Шестаков, то здесь планируется обойтись капитальным ремонтом существующих.

- Ну не буду я вкладывать ни 400, ни 500, ни 200 миллионов рублей в это. Мы проведем капитальный ремонт, заменим те балки, которые этого требуют. Никакой глобальной реконструкции, козырьков, общепита. Мы вложимся в понятные и простые вещи. И установим кресла.

По его словам, на объекте работают новые подрядчики из числа крупных застройщиков, для которых это хоть и «большая соцнагрузка, но при этом хороший имиджевый проект».

От «КП-Владивосток» напомним, что реконструкция стадиона «Авангард» - мекки приморского спидвея - стартовала в 2019 году. Ранее, в декабре 2018 года, губернатор края Олег Кожемяко обратился с просьбой о помощи к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Итогом стало распоряжение главы правительства о том, чтобы на реконструкцию стадиона «Авангард» направили 157,6 миллиона рублей из федеральных средств. Работы начались в 2019 году и должны были завершиться через год.

Стадион обещали сделать самым современным в своем роде на Дальнем Востоке. Там должна была появиться универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол, гаревые дорожки для спидвея, двухэтажный административно-бытовой комплекс с техпарком для обслуживания мототехники команд гостей и хозяев трека. Также планировалось отремонтировать трибуны и установить систему освещения и LED-экраны.

Однако, реконструкция спортобъекта серьезно затянулась, что, кстати, стало одной из причин отставки предыдущего мэра Владивостока Олега Гуменюка.