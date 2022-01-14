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Владивосток14 января 2022 6:53

Мэр опроверг попытки продать многомиллионное оборудование Дирекции общественных пространств Владивостока

Сценической техникой за более чем 135 миллионов рублей пользуются редко, но на ее хранение продолжаются расходы
Ростислав САХАЛИНОВ
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Глава Владивостока ответил на вопросы журналистов во время пресс-завтрака.

Глава Владивостока ответил на вопросы журналистов во время пресс-завтрака.

Фото: Милана СОКОЛ

На пресс-конференции с журналистами глава дальневосточной столицы Константин Шестаков прокомментировал информацию, которая распространяется в приморских телеграм-каналах. Согласно данным, многомиллионное оборудование Дирекции общественных пространств якобы собирались продать, но потом отказали в предложении, при этом расходы на хранение аппаратуры продолжились.

Шестаков заявил, что у него нет времени читать "грязь" в телеграм-каналах - на это не хватает ресурса. Он отметил, что никакой продажи не планируется, и оборудование будет использоваться в полном объеме.

- Закрывать Дирекцию не планируем, это все слухи, единственное, что мы планировали сделать, – это провести инвентаризацию и передать все в управление культуры, так как по факту все должно быть именно там, - добавил Константин Шестаков, уточнив, что Дирекция продолжит работу по плану.

Оборудование за 135 миллионов рублей МАУ "Дирекция общественных пространств Владивостока" закупила в конце 2020 года, при этом техника ни разу не использовалась в полном объеме. По данным новых медиа, при мероприятиях прибегали к услугам сторонних подрядчиков.

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