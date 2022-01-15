«Всю дорогу до дома рыдала»: жительница Приморья рассказала душещипательную историю

Взволнованная женщина поделилась подробностями ситуации с животным в социальных сетях. Фото: Людмила МАРЧУК

Грустная история едва не случилась в Уссурийске: на девочку с маленькой собачонкой напал бродячий пес. Благо рядом были неравнодушные и смелые люди, которые отбили ребенка от животного.

Произошло все в субботу, 14 января, около 17:30. Девочка с йорком на шлейке стояли в очереди в овощной ларек на улице Карбышева, как неожиданно на «Эли и Тотошку» напал большой бродячий пес.

– Хочу выразить благодарность людям, которые не остались равнодушными, – пишет взволнованная мама Юлия в социальных сетях. – Отбили! Мои ребенок и собака остались относительно целы! Самое главное – живы! Всю дорогу до дома рыдала! Спасибо большое.

В комментариях, естественно, начали штамповаться высказывания о бродячих животных и подкармливающих их бабушках, плохой работе закона и родителях, отправляющих гулять детей с питомцами.

Кстати, недавно, 6 января, во Владивостоке мужчина молотком избил пса Амура из-за того, что тот мог лаять на его дочь. «Герой» думал, что убил животное, но его раньше нашли добрые женщины – Амур лежал в лужи крови. Сейчас за его жизнь борются ветеринары, а мужчина, скорее всего, избежит наказания.

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