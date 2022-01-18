Угнанная 13 лет назад машина из Приморья чудесным образом нашлась в Иркутске

По словам женщины, авто им пока что не вернули Фото: Евгения ГУСЕВА

25 июня 2009 года в Приморье автомобиль семьи Сильниковых угнали прямо из их гаража. Спустя почти 13 лет Надежде и Виктору пришло письмо, что их авто с 2016 года стоит на штраф-стоянке в Иркутсе. Это событие они называют не иначе, как чудом.

- Задняя стенка гаража была вырезана так, словно она упала. Видимо ребенок пролез, открыл дверь и угнали машину. И вот, представляете, спустя столько лет… все удивлены. Вот только того, кто ее угнал, кажется, так и не нашли, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Надежда Сильникова.

По словам женщины, авто им пока что не вернули, более того, когда его угнали, на нем перебили номера. Она поражена работой сотрудников полиции, которые смогли определить, что это та самая, казалось бы, пропавшая без вести машина.

- Еще неизвестно в каком она состоянии, но, если транспортировать, это больше 30 тысяч. Эта новость, конечно, омрачила радость, мужу стало плохо. И непонятно почему нам рассказали о том, что ее нашли только спустя почти шесть лет.

Напомним, что угнанные автомобили больная тема для многих приморцев. Так, например, в декабре 2021 года водитель-экспедитор лишился машины во время разгрузки продуктов в одном из торговых центров Находки. Мужчина оставил без внимания «рефку», которую угнал житель Владивостока. А один угонщик и вовсе разбил авто, которое он должен был привести в порядок, ведь он был сотрудником автомойки.

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