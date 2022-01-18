Глава Приморья заявил, что не будет окунаться в прорубь на Крещение

Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отказался от купания в проруби в этом году. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщил пресс-секретарь главы региона.

Традиционно каждый год, 19 января, отмечается христианский праздник Крещение Господне. Купание в проруби в сознании людей тесно связано с этим событием. Считается, что это возможность «смыть грехи» перед Богом. Однако мероприятие это, безусловно, не обязательное.

В этом году от окунания в иордань отказался и глава Приморского края. Пресс-секретарь Олега Кожемяко сообщил корреспонденту «КП-Владивосток», что губернатор не собирается совершать обряд. На вопрос, почему и связано ли это с ухудшением самочувствия Олега Николаевича после ревакцинации, собеседник «Комсомолки» ответил лаконично:

- Все хорошо.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» опубликовала список адресов купелей, противопоказания, советы, а также историю Православия в Приморье.

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