В Приморье шесть человек скончались от коронавируса за сутки

Вакцину от коронавируса получили 932 561 приморцев.
Фото: Ксения Высотина
Региональный оперштаб Приморья опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. По обновленной статистике, за минувшие сутки COVID-19 заразились 317 человек, а за весь период пандемии выявили 107 528 случаев заболевания.
Выздоровели 388 приморцев, а всего побороть страшный недуг смогли 90 686 жителей края. Есть и печальная статистика. За минувшие сутки от болезни скончались 6 человек, всего – 1 645.
В крае продолжается активная кампания по вакцинации. По данным оперштаба, привито 932 561 человек.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что минздрав Приморья готовится к приходу омикрона, и о том, есть ли вероятность заразиться на Крещение. О распространении нового штамма вируса сообщил и Кожемяко.
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