В Приморье шесть человек скончались от коронавируса за сутки

Вакцину от коронавируса получили 932 561 приморцев. Фото: Ксения Высотина

Региональный оперштаб Приморья опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. По обновленной статистике, за минувшие сутки COVID-19 заразились 317 человек, а за весь период пандемии выявили 107 528 случаев заболевания.

Выздоровели 388 приморцев, а всего побороть страшный недуг смогли 90 686 жителей края. Есть и печальная статистика. За минувшие сутки от болезни скончались 6 человек, всего – 1 645.

В крае продолжается активная кампания по вакцинации. По данным оперштаба, привито 932 561 человек.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что минздрав Приморья готовится к приходу омикрона, и о том, есть ли вероятность заразиться на Крещение. О распространении нового штамма вируса сообщил и Кожемяко.

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