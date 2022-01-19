В Приморье готовятся к вакцинации детей от коронавируса

Прививать будут детей и подростков от 12 лет Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае готовятся к проведению вакцинации детей от 12 лет от коронавируса. Власти уже заказали первую партию вакцины «Спутник М» объемом 30 тысяч доз. Этого будет достаточно для иммунизации 20% зарегистрированных в регионе подростков указанного возраста.

В минздраве Приморья уточнили, что поставку ждут в ближайшие недели.

Отметим, что по информации ведомства, в Приморье дети заболевали коронавирусом, однако летальных случаев среди несовершеннолетних ранее не фиксировали, большинство заболевших перенесли заболевание легко. При этом маленькие жители края могут быть активными распространителями опасной инфекции.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Владивосток», в Приморье готовятся к пятой волне заболеваемости коронавирусом, которая ожидается с приходом в край высокозаразного штамма «омикрон». Медики ожидают его появления в перспективе 7-10 дней.

По информации специалистов, в настоящее время в регионе коечный фонд для пациентов с коронавирусом загружен на 80-85%, к дополнительному развертыванию готовы еще около 400 коек.

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