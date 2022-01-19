Краснокнижные красавцы слетелись на охоту в бухту Золотой Рог во Владивостоке

Поймав рыбу, орлан поспешил на дерево, чтобы перекусить. Фото: instagram.com/scandiasvl

Орлан белохвостый и белоплечий были замены в центре Владивостока. Величественные птицы охотились на рыбу в бухте Золотой Рог. Жители, гуляющие в этот момент на улице, поспешили достать телефоны, чтобы сфотографировать животных. Кадрами хищников поделился с «Комсомольской правдой – Владивосток» местный фотограф Артур Вовженяк.

Владивостокцы заметили орланов в бухте Золотой Рог. Фото: instagram.com/scandiasvl

На снимках во всей красе можно рассмотреть огромные размеры белохвостых орланов. Размах крыльев его крыльев может достигать 230 сантиметров, а вес хищника - 7 килограммов. Что касается белоплечих птиц, их вес может варьироваться от 6 до 9 килограммов.

На фотографиях видно, как пернатые гости дальневосточной столицы кружат над водой и стремятся погрузить когтистые лапы в море. И вот удача, заветная добыча поймана. Схватив рыбу, один из хищников присаживается на ближайшее дерево, чтобы насладиться трапезой, но вскоре улетает. Видимо, ему не понравилось соседство с сороками и воронами, которые ждут, когда им достанется хоть кусочек.

Орланы прилетают в Приморье, чтобы переждать морозы. Когда начинает теплеть, хищные красавцы возвращаются на родину своего обитания – Камчатский полуостров.

Сороки и вороны ждали, когда орлан поделится с ними добычей. Фото: instagram.com/scandiasvl

Стоит отметить, что это не первый раз, когда жители дальневосточной столицы встречают краснокнижную птицу в городе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о белохвостом орлане, которого заметили приморцы в районе Тавричанки. Хищник решил поохотиться, а рыбаки охотно поделились с ним рыбой.

Еще одного орлана-белохвоста застал прямо на проезжей части житель Находки. Пока хищник держал в клюве добычу, приморец успел его сфотографировать и выложить в социальные сети.

В дальневосточную столицу хищники прилетают, чтобы перезимовать. Фото: instagram.com/scandiasvl

Кстати, в центре спасения животных «Тигр» ветеринары спасли пернатого хищника. Об этом сотрудники центра рассказали в своем Инстаграме. Как сообщили специалисты, у белохвостого орлана был поврежден клюв, а также наблюдались признаки истощения. Сейчас птица вне зоны риска, ей требуется хорошее питание и время на восстановление.

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