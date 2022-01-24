История с душком. В Приморье спидрейсер утопил машину, гоняя по льду

Фото: artem.news.plus

Автомобиль Toyota Mark утопил местный водитель в Артеме. По сообщению очевидца в соцсети, все произошло на льду очистных вод в районе Птицефабрики. Отметим, в некоторых городах Приморья температура накануне, 23 января, дошла до плюсовых значений.

- Дрифт завершился историей с душком, - написал автор публикации. Это не первый случай, как автомобиль уходит под лед. Выезд автотранспорта на лед запрещен вовсе, только с 1 января разрешен выход на водоемы для рыболовов. В декабре, дрифтуя по льду водоема в Находке, провалился автомобиль. Трагедия произошла и 10 декабря, когда на зимней рыбалке под лед ушли два рыбака.

Приморцы в комментариях разделились на два лагеря. Часть сочувствует автомобилю дрифтеров, другая - иронизирует.

"Ищите запчасти на Дроме"; "Хороший был, и теперь пахнет хорошо", - пишут жители.

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