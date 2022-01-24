Жительница Артема, получившая тяжелые травмы после нападения медведя, скончалась

В Охотнадзоре подтвердили, что медведь не болел бешенством Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Приморье скончалась женщина, которую доставили в больницу после нападения медведя в ноябре 2021 года. Связь между смертью и полученными травмами врачи пока не подтверждают. Об этом рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве редакции сообщили, что состояние жительницы Приморья во время лечения начало улучшаться. Однако в конце декабря 2021 года она скончалась.

- Идет судебно-медицинское обследование. Доказательств того, что она погибла именно от травм, полученных медведем, пока нет.

Также редакция связалась с пресс-службой Охотнадзора и поинтересовалась, вышел медведь из леса или откуда-то сбежал.

- Это пока неизвестно. Бешенством он точно не болел. Исследование трупа пока продолжается, но нельзя сказать, когда оно завершится.

Напомним, что в ноябре 2021 года медведь напал на женщину, которую после этого отвезли в реанимацию. В итоге опасного зверя пришлось застрелить. Первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый рассказывал, как происходила поимка хищника.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье застрелили медведя, который ранил двух человек

Пострадавшую женщину доставили в реанимацию в одну из больниц края (подробнее...)

«Может, больной. Может, собаки выгнали»: операция по поимке опасного хищника пошла не по плану

В приморском охотнадзоре рассказали, как устраняли напавшего на людей медведя (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.