В кадр фотоловушки в Приморье попал редкий ночной зверек, ловко скрывающийся от любых камер

Колонок - представитель семейства куньих. Фото: siberiantiger_center

Центр реабилитации животных "Тигр" поделился новым "уловом". На фотоловушку центра попался редкий рыжий зверь - колонок. Сотрудники уточнили, что животное впервые сняли на камеру, так это ловкие и скрытные пушистые.

Колонок охотится на грызунов, насекомых, лягушек, птиц и даже зайцев. Мышей они преследуют под снегом и в норах. Колонок - ночное животное, охотится в сумерки, и лишь изредка попадается днем.

- Вырастают колонки до 30 см, а длина хвоста у них более половины тела - около 16,5 сантиметра, - уточнили сотрудники.

Напомним, ранее в Приморье выяснили, что в нацпарке "Земля леопарда" обитают краснокнижные копытные, ученые также следят за судьбой неизученного дальневосточного леопарда.

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