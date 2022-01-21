Впервые за сто лет в нацпарке Приморья обнаружили детеныша малоизученного наукой животного

Находка позволила доказать, что амурские горалы обитают в нацпарке. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

На территории национального парка "Земля леопарда" впервые обнаружили детеныша краснокнижного животного. Речь идет о козленке амурского горала, благодаря находке впервые за сто лет подтвердилась теория, что эта группа рогатых присутствует в заповедных землях.

Об этом сообщили в пресс-службе "Земли леопарда". Ранее только предполагалось, что эти полорогие копытные обитают в нацпарке. В 2017, следует из сообщения, зафиксировали только одну самку - с помощью фотоловушек. Потом ее же заметили с самцом горала, однако вскоре они исчезли с радаров.

Амурские горал в объективе фотоловушки. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Новую встречу удалось запечатлеть не только через автоматическую камеру. Вживую животных увидел Тимофей Петров, сотрудник отдела науки нацпарка. Ранее он обнаружил здесь фекалии копытных, и, изучая местность, наткнулся на семейство. Как правило, горалы ходят в туалет в одной и той же точке.

- Мне встретилась группа из 4 горалов, один из них – детеныш. Некоторых из них удалось издалека запечатлеть на камеру смартфона. Это место, так называемый Олений утес, занимает немало территории в северной части нацпарка, поэтому можно заявлять о существовании здесь как минимум одной устойчивой группировки амурского горала, – подчеркнул Тимофей Петров, добавив, что теперь необходимо зафиксировать численность.

Амурский горал - единственный из полорогих копытных на юге Дальнего Востока и чрезвычайно редкое животное во всем мире. В Международную красную книгу он внесен как "Уязвимый", даже примерная численность неизвестна науке. В России популяция, подчеркнули специалисты нацпарка, раздроблена по мелким группкам:

А вот так выглядит детеныш-прелесть, найденный в Южной Корее. Фото: HB Park

- Уникальное открытие подтверждает: природоохранные меры, принимаемые в национальном парке «Земля леопарда» на протяжении 10 лет, помогли сохранить местную группировку горалов.

Напомним, ранее сотрудники нацпарка доказали пользу "заботы о природе" тем, что нашли дальневосточного леопарда за Транссибирской магистралью - там его не видели более века. Более того, место расположено за 40 километров от ядра популяции, то есть, нацпарка.

Оказалось, что леопард за Транссибом неизвестен ученым - его происхождение не установлено. Чтобы проследить за дальнейшей жизнью хищника, в районе установили новые фотоловушки - на месте даже побывал корреспондент "Комсомолки".

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