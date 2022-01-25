Пострадавшим при взрыве гранаты в Приморье требуется срочная операция

Один человек при взрыве погиб на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцам дома на улице Островского, 4, были госпитализированы. Некоторые из них получили серьезные травмы и нуждаются в операции. Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" рассказали в пресс-службе Минздрава Приморья.

По информации ведомства, один человек погиб на месте, пятеро пострадали при взрыве. Двоих из них госпитализировали.

- Пациенты с травмами средней степени тяжести - живота и ноги, нуждаются в оперативном хирургическому вмешательстве. Три человека переданы под наблюдение врача поликлиники.

Была информация о том, что среди пострадавших могла оказаться беременная женщина. Редакция ждет ответ от пресс-службы краевого Минздрава.

Напомним, что вечером во вторник, 25 января, в Арсеньеве в жилом доме взорвалась граната. Есть несколько версий произошедшего. По одной из них, между мужчинами возник конфликт и один из участников драки взорвал гранату. По другой информации, приморец думал, что в его руках муляж.

По факту смерти одного из мужчин было возбуждено уголовное дело.

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