Приморцы перевели деньги, поверив звонкам из «банков и прокуратуры»

Телефонные мошенники продолжают обманывать приморцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на постоянные предупреждения о телефонных мошенничествах, жители Приморья продолжают отдавать свои кровные хитрым аферистам. Преступники придумывают различные истории, чтобы убедить людей перевести деньги на «безопасные счета».

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», очередной жертвой телефонных мошенников стала жительница Владивостока, получившая звонок якобы из банка. Звонивший сообщил, что ее личный кабинет взломан и неизвестные оформили на ее имя кредит в сумме 300 тысяч рублей.

Для того чтобы выйти на след преступников, женщине необходимо самой обратиться с заявкой на кредит, а затем перевести деньги на указанный «безопасный» счет. После задержания аферистов все деньги ей обещали вернуть. Поверившая в эту историю горожанка вскоре получила в банке 300 тысяч и отправила их на указанный звонившим счет. Само собой, после этого ей больше никто не звонил и никакие деньги ей не вернули.

Еще одним пострадавшим от действий аферистов стал житель Уссурийска, получивший звонки якобы из банка и прокуратуры. Его убедили в том, что все его деньги могут похитить со счета, поэтому их срочно нужно снять. Мужчина поверил услышанному и обналичил почти 200 тысяч рублей. Затем ему снова позвонили из «банка» и посоветовали перевести деньги через терминал на «безопасные» счета. Когда жертва мошенников выполнил все требования, они перестали выходить на связь. Поняв, что его просто обманули, пострадавший обратился в полицию.

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