Дальневосточную столицу оснастили умными регуляторами дорог

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке закончился монтаж первой партий новых умных светофоров, 49 регуляторов города оснастили необходимым оборудованием, сообщили в пресс-службе мэрии.

Удаленно управляются теперь светофоры на Ладыгина, Спортивной-Шепеткова, Адмирала Горшкова, Шилкинской, Фадеева, Светланской, Жигура, Нейбута, Русской и других улицах. Всего подключат 104 светофорных объекта.

Удаленная система мониторинга. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В пресс-службе отметили, что на начальном этапе - до апреля - оборудованием оснастят 98 светофоров.

- Это многофункциональные устройства, детекторы, которые считывают транспортные потоки, новые контроллеры, – сказал Данила Рогулин, транспортный инженер.

Чтобы минимизировать транспортные заторы, на новеньких регуляторах появляются камеры и кнопки вызова на оборудованных пешеходных переходах. С компанией "Цифровое Приморье" (в рамках концессии) также установят умные парковки, о чем не раз говорил мэр Константин Шестаков.

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