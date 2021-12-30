Глава Владивостока Шестаков: за восемь месяцев работы прошли будто десятилетия

Шестаков рассказал, что главное желание - больше времени проводить с семьей. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Предновогодняя пора - время подведения итогов, оценки себя и окружающих. В гостях у радио «Комсомольская правда - Владивосток» побывал глава дальневосточной столицы Константин Шестаков. О семейных новогодних традициях, что запомнилось за время работы и последнюю неделю уходящего года - в этом материале.

- Константин Владимирович, считанные часы остаются до завершения 2022 года – скоро он войдет в историю. На сегодня рабочие дела завершены?

- Нет, конечно, только глубокой ночью.

- К новому году все успели уже? Подарки, елка?

- Нет, буду использовать то количество часов, которые остались. По-другому никак.

- Есть ли у вас традиция записывать планы и цели на предстоящий год, а потом вычеркивать то, что уже сделано? То, что уже свершено?

- Год, месяц, день, расписанные часы. Это моя жизнь. Все сейчас только через записную книжку. Она у меня одна – онлайн. Некоторые открыты и для помощников. Традиции записывать все мечты и свершения нет, но, наверное, возьму на вооружение. Пока что у меня есть цели и планы – они выражены в муниципальных программах. Пока все связано с любимой работочкой.

- Мы встречались в этой студии, когда вы возглавляли управление туризма, инвестиций и городской среды Владивостока. Схожий ли фронт работ и успели ли перестроиться на другие рельсы?

- Путь был действительно схож. За эти восемь месяцев должности я уверен, что в моей жизни прошли десятилетия. Слишком много мероприятий. Мы постарались реализовать просто невозможные вещи. Например, появилось пять новых детских садов. Давайте вспомним, когда такое было возможно? Мы постарались, чтобы планы стали осязаемы. Три из них – полностью наша ответственность. Один детсад достраивали с 60% готовности, над последним все постарались. В начале года введем в эксплуатацию садик на Снеговой Пади, затем – на Крыгина.

- Какое самое значимое событие было за весь год? Вчера мы задавали такой же вопрос гостям. И общее мнение было в том, что все ровно, спокойно. В том числе в крае.

- Мы живем в параллельных вселенных. У нас, к сожалению, не так. А год, конечно, был очень яркий, динамичный, жесткий, буквально каждый день наполнен событие. Сам факт назначения на эту должность – знаковое событие этого года. Это огромная ответственность за любимый город и его жителей. Расскажу, из чего состояла наша последняя неделя. Пиратская баржа, которая везла жителей Попова на материковую часть Владивостока и села на мел. Вот, казалось бы, завершился режим ЧС, пошел «Босфор Восточный», не дошли 8 минут до Попова - авария. Встали, прождали около трех часов. Как оказалось, залили некачественное топливо – в этом, конечно, пускай компетентные органы разберутся, насколько оно было некачественным. Между этим у нас сгорел рынок [у Детского парка во Владивостоке]. После этого – у нас было несколько жестких порывов на территории Первомайского района. Апофеоз – порыв на сетях ДГК, на набережной Спортивной гавани. Всю ночь мы устраняли последствия до конца – сейчас (уже силами управляек) работа все еще продолжается. И это только эта неделя! Ну, а в целом [смеется] в Багдаде все спокойно.

- Утром вспоминали фильм «День радио», шутили по поводу «Босфора Восточного». «Ты сколько соляры слил? – Пол бака. – И я пол бака – по-любому бак!»

- Для того, чтобы таких анекдотов во Владивостоке не было, принято решение об аренде дополнительной баржи. Мы ищем партнеров, которые могли бы быть подрядчиком в этом муниципальном контракте. Постараемся сделать так, чтобы жизнь в том числе на Попова была чуть более комфортной.

- Это история не одного дня. В студии впервые обсуждаем паромные проблемы – хочется, чтобы это осталось крайним. По поводу доставки людей на остров Попова…

- Я за понятные, тактические решения. Мы поставили тепловой пункт, как зал ожидания перед причалом. Какие-то еще детали и вещи сделали: залили каток для детей, в том числе делали что-то для проведения Нового года. Устанавливали остановочные павильоны, благоустраивали дороги. Сейчас люди говорят о том, что хотят на личном автомобиле попадать в город Владивосток. Мы должны предложить им простой и быстрый механизм. Быстрый – это точно не строительство парома или баржи.

- Константин Владимирович, глава или мэр?

- Глава города Владивостока. От слова «мэр» не можем никуда уйти. Как угодно, конечно, так и называйте, но все-таки «глава».

- Если на минуту отстраниться от должности и обязанностей, вы, как рядовой житель Владивостока, чем недовольны?

- Общественный транспорт – точно. Все равно очень сложно абстрагироваться. Сети теплоснабжения также – это прям огонь. Это то, на что придется выделять гораздо больший и объемный бюджет. Проблемы копились десятилетиями. Если хотим без неполадок войти в отопительный сезон следующего года, серьезный объем средств придется направить. Мы приняли решения, что будут вестись работы по магистральным сетям. Тем сетям, которые выходят на улицы и районы. Чтобы можно было решить какой-то объемный вопрос. Когда мы говорим о точечном порыве и ликвидации последствий, это не системное решение. Мы просто латаем дыры.

Это затронет большую часть автомагистралей. Большая часть проблем – следствие недосмотра и недофинансирования. Прорыв один в ДГК – и микрорайон без тепла. Вот яркий факт – сегодняшняя ночь. Если суммировать, для меня проблемы: общественный транспорт, парковки, выделенная полоса под общественный транспорт. Все, что создает комфортный баланс между пешеходом (в том числе на общественном транспорте) и автомобилистом. Пока что – явный перекос.

- Владивостокцы отмечают инициативу создания Центра дорожного движения. Говорят, что это хорошая история – а в чем суть?

- Я расскажу на небольшом примере. Например, когда мы устраняли последствия снегопада, было очень много брошенных машин, заснеженные полосы на магистралях, которые сдерживали трафик. Мы понятными нам средствами хотели разгрузить движение. Например, организовав зеленую волну на прием автомобиля (в центр), мы хотели распустить всех по микрорайонам из центра. Сейчас это происходит следующим образом: парень берет ключ, выезжает к светофору, налаживает на месте эту работу. О каком современном городе может быть речь? Он выехал, встал в пробку, там же стоит или бежит к нужному светофору.

Мы с начала 2022 года до апреля установим 98 светофоров, которые будут работать как единое целое на те же зеленые волны, въезд и выезд, на режимы выходного дня (что тоже влияет на трафик). Мы этим сможем управлять удаленно. Например, яркий перекресток «Семеновская-Алеутская». Это была анархия, все ехали в рамках снегопада, как хотели. Был хаос. Нам бы хотелось организовать движение с помощью знаков, разметки, чтобы это в физике работало.

- Хотелось бы еще поднять вопрос. Впервые за много лет снег не расчищен, а убран. Он не на тротуарах, ни где-то еще - вывезли. Как это вышло?

- Терпение и труд все перетрут. У нас у каждого свое представление о прекрасном, поэтому я настроил команду на работу в таком формате. Не могу сказать, что вышло даже на четверку – максимум на тройку с плюсом. Сейчас мы только создаем команду, которая заинтересована в том, чтобы было хорошо в городе.

- Есть такое понятие, как брендирование городов. Концепция развития городов проработана до 2050 года на основе голосований жителей. Каким Владивосток будет в 2050 году?

- Я, в первую очередь, обращаю внимание на то, что в моменте. В первой тройке по важности были чистота улиц, ремонт, новые развязки на дорогах; на третьем месте - общественный транспорт и ЖКХ. Дальше уже благоустройство. Обыкновенная жизнь муниципалитета <…> Это простые требования: чтобы людям от дома до остановки было ходить комфортно. Проектов много, но хотелось бы сейчас сфокусироваться на фактических нуждах <…> Больных точек полно, но у меня действительно душа болит, когда вижу несправедливость.

- Вопрос от жителей Второй Речки. Как решить проблему перегруженности улицы Русской?

- В следующем году приступим к изменению схемы движения на перекрестке Русская – проспект 100-летия. Ничего глобально, но, исходя из простых технологических решений, попробуем это сделать. Мы также проектируем участок дороги от кольца Багратиона до поворота на Поселковую. Чтобы со стороны кольца можно было быстро выйти на Снеговую. Дал поручение проработать расширение участка дороги от Снеговой Пади, который выходит на объездную. Из двух полос она переходит в одну полосу. По логике попробуем сделать так, чтобы все же было две полосы. Если пробка, планируется создать возможность уйти в объездную в сторону центра или Патрокла.

- Что спрашивают владивостокцы на улице? Узнают?

- Узнавать – узнают, а вот спрашивают редко. Какие-то вопросы, как правило, уже через социальные сети. Я и этому рад.

- Давайте не о работе. В выходные у вас будут новогодние каникулы?

- Будет два выходных. Это не точно, но я на это рассчитываю. Выделил пока два дня, чтобы провести с семьей. Дома ждут. График на выходные наполнен: обещал каток на площади, обещал лыжню, обещал съездить в приют для животных.

- Каток и то, что сделано на площади, – ответ на то, как надо было сделать. Елки роняли, снег таял, люди падали. Как удалось реализовать?

- Только благодаря товариществу, партнерству. Честно скажу, у нас не было значимой суммы на проведение Нового года, но он все равно случился. Причем так, чтобы перед партнерами и жителями города не было стыдно. Опирались на опыт, на организацию в других городах – удачные примеры есть. Мы их взяли. Участвовали FESCO, ЛокоБанк.

- Как к этому партнерству удалось прийти?

- Для партнеров Владивосток – ключевой город. Феско в составе ВМТП, например, - главный налогоплательщик, предоставляет множество рабочих мест. Строители, например, Эскадра – сама обратила в партнерском ключе внимание на администрацию. Тот объем жилья, который введен, – это беспрецедентно. Мы стремимся сохранить этот объем.

Это второй год, когда соблюдаем тенденцию «строить больше». Благоустройство у новых жилых комплексов потрясающе – мы адаптируем.

- Появилось голосование о том, победит ли наша елка среди дальневосточных? Наша победит?

- Конечно, победит! Но если серьезно, главное же не в этом. Нашли, чем мериться. Главное, чтоб на территории, где эти елки, был душевный теплый праздник. Самый сказочный праздник ведь – Новый год – давайте не будем мериться елками.

- Есть ли какая-то новогодняя мечта, которую хотелось бы воплотить в жизнь?

- О мечте в последнее время не задумывался – настолько ограничился целями и задачами, чтобы процессы сдвинулись с мертвой точки. Когда задали вопрос про мечту – подумал, что не готовился совсем. Желание есть – оно про семью. Больше времени хочется проводить времени вместе, я очень люблю жену, своих детей. Хочется даже засыпать рядом, но когда прихожу – они уже сами спят.

- Есть ли с детства какое-то воспоминание с празднования Нового года? Когда ждали какого-то подарка, а получали свитер с оленями? Было ли, что что-то хотелось, не получали, а потом появился тот самый вертолетик на радиоуправлении?

- Я из семьи военного, как правило, огромного багажа имущества не было. Там совершенно другой образ жизни. Помню, очень хотел санки «Чук и Гек» - трехполозые санки. Они не случились в моей жизни, но случились у моих детей.

- Любимое новогоднее блюдо у вас есть?

- Я люблю курицу с картошкой пюре. Это с детства всегда было круто. Такое теплое воспоминание из семьи. На семейном столе, как правило, мясо, овощи, салаты. Детям – торт. Они очень любят «Наполеон», моя мама выбирает, оба ребенка говорят, что лучше ничего придумать ничего нельзя. Это и мой вариант, так что лучше не выяснять.

- Топ-5 новогодних фильмов?

- Комедии Гайдая – с большим удовольствием смотрю. С детьми будем смотреть на новогодних каникулах Гарри Поттера, «Кубок Огня» и «Философский камень» – их любимые части. Постараюсь их соблазнить на «Властелина колец». Мне интересно – но им пока не очень. Очень люблю ленту «Обыкновенное чудо».

- Что можете пожелать жителям Владивостока в Новом году? Не сказать тост, а именно пожелать?

- Любить свой дом. Любить, прямо любить – и не на словах, рассказывая, что все прекрасно, не прикладывая к этому руку. По-настоящему. Была восточная мудрость, я не совсем востоковед, хоть и китайским языком владею. Общий смысл был в том, что нужно обустроить дорогу к своему дому. Речь, конечно, не про дорогу – нужно следить за участком вокруг себя. Любить свой город надо и дом. Почаще быть у родителей. В случае трудоголиков, как я, – получать удовольствие от работы.

- Заглядывать в новое не будем – увидимся в следующем году.

- Любите своих близких!

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