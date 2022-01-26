Приморца, который выбросил тело погибшей в результате ДТП девушки в лес, заключили под стражу

Фото: ЖДАНОВ Анатолий.

В отношении приморца, который сначала совершил наезд на молодую женщину, а после решил скрыть следы преступления и выбросил тело в лес, Тернейский суд избрал меру пресечения. За решеткой подозреваемый проведет все время вплоть до 23 марта текущего года.

Напомним, что фигурант уголовного дела по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения сбил 21-летнюю девушку. Последняя в этот день возвращалась с работы домой. Рулевой авто марки Toyota Corona Premio не заметил пешехода и сбил женщину. После аварии водитель попытался скрыть следы происшествия – вывез тело в лес и выбросил под мост.

Чуть позже стало известно, что в момент ДТП в салоне легкового авто находились трое пассажиров помимо водителя. Среди них был и 16-летний подросток, который едва не стал главным подозреваемым.

Прокуратура Тернейского района продолжает контролировать ход и результаты расследования уголовного дела.

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