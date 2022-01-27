Теперь - без выходных. В Приморье усилят меры защиты из-за "пятой волны" коронавируса

В крае развернули дополнительный коечный фонд Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Рост ежедневной заболевемости ждут приморские медики. В пресс-службе правительства Приморья напомнили, что работают амбулаторные инфекционные центры или центры в кабинетах поликлиник, куда можно обращаться с симптомами ОРВИ. Теперь у них нет выходных.

С 8 до 20 часов можно посетить 11 АИЦ по всему Приморью, инфекционные центры в поликлиниках работают по графику учреждения. Обращаться можно с температурой тела до 38,5 градуса, если он выше - вызовите врача на дом.

Амбулаторные инфекционные центры в медучреждениях:

Арсеньевская городская больница (Островского, 40);

Артемовская городская больница (Партизанская, 18);

Владивостокская поликлиника №1 (Океанский проспект, 35);

Владивостокская поликлиника №3 (Светланская, 131);

Владивостокская поликлиника №6 (Черемуховая, 32);

Владивостокская поликлиника №9 (Адмирала Горшкова, 3);

Лесозаводская центральная городская больница (Пушкинская, 38);

Находкинская городская больница (Дзержинского, 5);

Партизанская городская больница №1 (Ленинская, 30);

Спасская городская больница (Красногвардейская 95а);

Уссурийская центральная городская больница (Володарского, 98).

Напомним, в крае за сутки 406 человек заразились вирусом, за весь период пандемии – 110 529 приморцев, развертывают дополнительный коечный фонд.

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