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Владивосток31 января 2022 4:44

Истощенный орлан-белохвост вернулся в дикую природе в Приморье

Ранее птицу доставили с травмой в Центр "Тигр"
Ростислав САХАЛИНОВ
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В центр орлан попал с поврежденным клювом. Фото: instagram.com/siberiantiger_center

В центр орлан попал с поврежденным клювом. Фото: instagram.com/siberiantiger_center

Краснокнижного белохвостного 19 января доставили в центр реабилитации диких животных "Тигр". В истории птицы открывается новая глава: ранее истощенный хищник с травмой клюва распустил крылья и улетел, сообщили в аккаунте центра.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", За время, проведенное с ветеринарами, орлан набрал необходимый вес. Специалисты отметили, что он готов к самостоятельной жизни.

Напомним, белохвостые орланы питаются больными или старыми животными, освобождают водоемы от зараженной глистами рыбы - их называют природными санитарами. Часто краснокнижных орланов можно встретить в бухте Золотой Рог.

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