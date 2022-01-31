Истощенный орлан-белохвост вернулся в дикую природе в Приморье

В центр орлан попал с поврежденным клювом. Фото: instagram.com/siberiantiger_center

Краснокнижного белохвостного 19 января доставили в центр реабилитации диких животных "Тигр". В истории птицы открывается новая глава: ранее истощенный хищник с травмой клюва распустил крылья и улетел, сообщили в аккаунте центра.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", За время, проведенное с ветеринарами, орлан набрал необходимый вес. Специалисты отметили, что он готов к самостоятельной жизни.

Напомним, белохвостые орланы питаются больными или старыми животными, освобождают водоемы от зараженной глистами рыбы - их называют природными санитарами. Часто краснокнижных орланов можно встретить в бухте Золотой Рог.

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