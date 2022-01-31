Полпред в ДФО о дальневосточном гектаре: чиновники Приморья понесут уголовную ответственность

Полномочный представитель президента в ДФО сейчас в рабочей командировке в Приморье. Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

На заседании с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым обсудили социально-экономическое развитие Приморья. Во время встречи подняли вопрос задержки в оформлении дальневосточного гектара. Полпред прокомментировал проблему:

- Мы обязаны смотреть все проблемы, все искажения. За пять лет, которые предоставлены гражданам, доказать, что участок осваивается – нет особой трудности. Минимальное вложение составляет 30 тысяч рублей <...> К сожалению, ментальность у нас такая. Некоторые люди начали заниматься переводом полученного участка в собственность непосредственно перед завершением пятилетнего периода. Таких заявлений довольно много. На горячую линию министерства [Минвостокразвития] пришли заявления, что некоторые чиновники задерживают рассмотрение заявлений и пользуются этим как поводом для того, чтобы участок у человека забрать. Мы этого делать им не разрешим <...> Будем наказывать, причем очень жестко.

Речь идет о пятилетнем периоде эксплуатации участка - за это время, напомним, владельцы должны доказать, что не зря взяли дальневосточный гектар. При этом задержки в оформлении участка обнаружили пока только в одном регионе:

- Проблему зафиксировали только в Приморье. У нас есть конкретные районы, конкретные главы - объяснил полпред.

Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития, заявил, что лично позвонил гражданам, которые столкнулись с таким вопросом. По словам министра, они непременно получат участок в собственность.

Как уже писала "КП-Владивосток", полпред поручил губернатору края Олегу Кожемяко и генпрокуратуре проверить заявления. Чекунков на совещании также прокомментировал, какие объекты появятся в крае в 2022 году.

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