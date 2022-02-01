В дальневосточной столице объявили войну собачьему террору

Во Владивостоке также строится муниципальный приют для бездомных псов Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Власти Владивостока развернули активную борьбу с засильем безнадзорных псов. Найден еще один подрядчик - фонд "Друг Рич" - который займется отловом и стерилизацией бездомных животных, сообщили в пресс-службе мэрии. Этой же работой организация занималась в прошлом году.

Приморкская краевая организация "Центр защиты и оказания помощи животных "Четыре лапы" уже вывезла 11 собак - контракт с ней мэрия заключила на прошлой неделе. Собак ждет лечение, вакцинация и стерилизация, но работу необходимо усилить, заявил глава Владивостока Константин Шестаков:

- Чем больше организаций и фондов защиты животных смогут стать нашими партнёрами, тем быстрее мы сможем решить этот вопрос. Также прошу максимально привлечь фонды защиты животных и общественность к обсуждению проектирования приюта для животных, которое мы сейчас проводим, и необходимое внесение изменений в законодательство.

Накануне в Приморье объявили режим ЧС из-за "повышенной активности" безнадзорных животных. Комиссия Заксобрания Приморья организовала рабочую группу, чтобы внести в правки в региональный "собачий закон".

Напомним, в городе действует телефон Единой дежурной службы - 2222-333, куда можно сообщить о безнадзорных животных.

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