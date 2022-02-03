Во Владивостоке на дистанционное обучение переводят учеников 5-8 классов

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Учеников 5-8 классов переводят на дистанционное обучение с 7 февраля во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такое решение было принято в связи с распространением Covid-19. Напомним, только за прошедшие сутки коронавирусом в Приморском крае заразились еще 659 человек.

Так, с 7 по 20 февраля обучение у среднего звена муниципальных школ города пройдет дистанционно. В пресс-службе мэрии рассказали, что 29 муниципальных школ перевели своих учеников на дистанционку. 90 классов против 42-х, которые были закрыты накануне, теперь будут получать знания удаленно. В городском управлении сообщили, что коронавирусом уже заболели 68 школьников, 50 из которых – ученики 5-11 классов, а 18- дети младших классов. Вдобавок, 9 учителей заразились ковидом и ушли на больничный.

В детских садах ситуация с больными тоже напряженная: в 15-ти из них на карантин закрыли 18 групп.

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