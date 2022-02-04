Власти Приморья готовятся ввести новые меры против вспышки коронавируса

Школьников переводят на онлайн-обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Приморье планируют ужесточить антиковидные меры. Новые требования озвучила Татьяна Детковская, глава регионального Роспотребнадзора:

- Запрещено проведение любых мероприятий, предполагающие скопления детей, кроме занятий в рамках одного класса, групп в образовательных организациях. Следует приостановить учебный процесс, если заболеваемость COVID-19, ОРВИ, гриппом по учреждению составляет 20%.

Она добавила, что все программы факультативного образования должны проходить только дистанционно. Детковская хочет перевести на удаленку максимальное количество сотрудников. Соответствующие акты поручил подготовить Олег Кожемяко:

- Необходимо перевести на удаленную работу сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, в режиме ВКС. При этом важно соблюдать режим изоляции и находиться дома.

По данным пресс-службы краевого правительства, заболеваемость коронавирусом за 3 февраля в регионе составила 868 заболевших. Всего зафиксировали 114 963 случая заражения. Ранее краевое правительство обязало перевести на удаленку беременных женщин, пенсионеров и сотрудников с хроническими заболеваниями.

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