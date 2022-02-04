В Приморье второй день отвоевывают поселок у мощного пала травы

Пламя видно издалека. Фото: предоставлено "КП-Владивосток".

Вторые сутки пожарные борются с сильнейшим палом в курортном районе Приморского края. По состоянию на пятницу, 4 февраля, территория, объятая пламенем, не уменьшилась, а напротив – только расширилась. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, читатели «КП-Владивосток» поделились кадрами пожара в Хасанском районе Приморья еще в четверг, 3 февраля. Огненное зарево было видно издалека. Люди стали переживать, что огонь может подступить к жилым домам и базам отдыха, которых в поселке городского типа довольно много. Не даром Хасанский район считается жемчужиной пляжного отдыха Приморья.

Фото: предоставлено "КП-Владивосток".

Как оказалось, опасения были не напрасны – в пятницу, 4 февраля, пал подошел вплотную к поселку, однако пожарным все же удалось отстоять жилые дома и не дать огню перекинуться на постройки. Осложняет обстановку сильный ветер, который буквально раздувает пожар, отчего территория, охваченная огнем, только увеличивается.

По имеющимся данным, огонь приблизился к жилым постройкам на расстояние около 500 метров, эвакуация населения пока не требуется. В эпицентр событий выехал глава Хасанского района и начальник ГО и ЧС.

Специалисты в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток» всерьез назвали ситуацию в Зарубино авральной. Более того, по предварительной информации, причиной столь серьезного пожара могли стать некие взрывные работы на каком-то карьере – оттуда и пошел пал.

«Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием ситуации в Зарубино.

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