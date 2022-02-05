Людей с крыши общежития во время пожара снимали спасатели в Приморье

Огонь повредил тумбочки и кровать.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Минувшим днем, 4 февраля пожарной службе позвонили и рассказали о пожаре в двухэтажном общежитии в поселке Славянка. Возгорание произошло в одной из комнат. Информацией об этом с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделились в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Когда пожарные прибыли к общежитию, из комнаты на первом этаже шел дым. Спасаясь от огня, два человека забрались на крышу. Испуганных приморцев снимали с помощью трехколесной лестницы. Еще 4 жильца были эвакуированы из горящего здания.
Пламя повредило две тумбочки, кровать и стены комнаты площадью 8 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причины пожар устанавливается.
В ликвидации огня участвовали пять специалистов и две пожарные машины.
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