Людей с крыши общежития во время пожара снимали спасатели в Приморье

Огонь повредил тумбочки и кровать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувшим днем, 4 февраля пожарной службе позвонили и рассказали о пожаре в двухэтажном общежитии в поселке Славянка. Возгорание произошло в одной из комнат. Информацией об этом с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделились в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Когда пожарные прибыли к общежитию, из комнаты на первом этаже шел дым. Спасаясь от огня, два человека забрались на крышу. Испуганных приморцев снимали с помощью трехколесной лестницы. Еще 4 жильца были эвакуированы из горящего здания.

Пламя повредило две тумбочки, кровать и стены комнаты площадью 8 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причины пожар устанавливается.

В ликвидации огня участвовали пять специалистов и две пожарные машины.

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