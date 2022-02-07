Количество заболевших COVID-19 в Приморье за сутки увеличилось до 1 378

Прививку от коронавируса сделали 983 640 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб Приморья опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки вирусом заразились 1 378 жителей края, на 67 человек больше, чем 6 февраля. За все время пандемии выявили 118 742 случая заболевания.

К сожалению, с болезнью не справились четыре приморца. Всего вирус унес жизни 1 737 человек.

Есть и хорошие новости. По данным на 7 февраля одолеть страшный недуг смогли 344 жителя края. Днем ранее количество выздоровевших составляло 256 человек. С начала пандемии с болезнью справились 99 438 приморцев.

В Приморье продолжается прививочная кампания населения. Как минимум первый компонент вакцины получили 983 640 человек.

Из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 в амбулаторных инфекционных центрах люди ждут несколько часов, чтобы пройти прием у терапевта и сдать ПЦР тест. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об этом. Также стоит напомнить, что с 4 февраля АИЦ в крае работают круглосуточно.

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