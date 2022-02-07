Количество заболевших COVID-19 в Приморье за сутки увеличилось до 1 378

Прививку от коронавируса сделали 983 640 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Региональный оперштаб Приморья опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки вирусом заразились 1 378 жителей края, на 67 человек больше, чем 6 февраля. За все время пандемии выявили 118 742 случая заболевания.
К сожалению, с болезнью не справились четыре приморца. Всего вирус унес жизни 1 737 человек.
Есть и хорошие новости. По данным на 7 февраля одолеть страшный недуг смогли 344 жителя края. Днем ранее количество выздоровевших составляло 256 человек. С начала пандемии с болезнью справились 99 438 приморцев.
В Приморье продолжается прививочная кампания населения. Как минимум первый компонент вакцины получили 983 640 человек.
Из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 в амбулаторных инфекционных центрах люди ждут несколько часов, чтобы пройти прием у терапевта и сдать ПЦР тест. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об этом. Также стоит напомнить, что с 4 февраля АИЦ в крае работают круглосуточно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Амбулаторно-инфекционные центры Приморья теперь работают беспрерывно
Круглосуточная работа начинается с 4 февраля (подробнее...)
«Прождала пять часов»: в столице Приморья люди стоят с самого утра, чтобы провериться на наличие коронавируса
В АИЦ Владивостока очереди на прием к врачу растягиваются до самой улицы (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.