Амбулаторно-инфекционные центры Приморья теперь работают беспрерывно

"Омикрон" вызвал новый всплеск заболеваемости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье из-за всплеска заболеваемости COVID-19 амбулаторно-инфекционные центры на базе поликлиник Владивостока, Артема и Находки переводят на круглосуточный режим работы, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", ранее центры перевели на режим работы без выходных. Теперь прием ведется круглосуточно, а в других муниципалитетах такую меру введут, если количество пациентов с признаками ОРВИ вырастет еще на 20%.

В Уссурийске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Лесозаводске и Партизанске АИЦ на базе центральных поликлиник работают ежедневно с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 18 часов в выходные. Напомним, в Приморье за сутки зафиксировали рекордные 868 случаев заболевания (695 заболевших за день до этого). Власти анонсировали новые антиковидные меры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.