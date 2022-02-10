В центре Артема во время взрыва бензобака погиб мужчина

В Приморье после взрыва бензобака мужчина скончался в машине скорой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшная трагедия произошла в центре Артема в Приморье, в результате чего погиб мужчина. Уроженец Узбекистана занимался распилкой бензобака, когда раздался сильный взрыв.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», трагедия произошла на улице Фрунзе, где мужчина арендовал участок земли и проводил различные сварочные работы.

В этот день ничего не предвещало беды, и 33-летний уроженец Узбекистана занимался рутинной работой. Как выяснилось позже, мужчина был зарегистрирован во Владивостоке, у него имелся патент на трудовую деятельность и находился в России на законных основаниях.

Мужчина взял в руки газовый резак, чтобы разделать на части бензобак от легкового автомобиля. Когда мужчина приступил к работе, раздался сильный взрыв. Видимо, в емкости скопились пары бензина и находились остатки топлива, которые сдетонировали.

На место происшествия срочно прибыли врачи скорой, которые попытались оказать пострадавшему помощь, но спасти его не удалось. По предварительным данным, иностранец скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Полицейские установили, что самим участком земли, на которой и произошла трагедия, владеет в качестве арендатора 49-летний местный житель. Мужчина на устной договоренности передал во временное пользование небольшую часть уроженцу Узбекистана, который занимался на нем сварочными работами.

Тело погибшего доставили в морг для проведения необходимой экспертизы, а по факту гибели начата проверка. Предварительной причиной случившегося считается нарушение техники безопасности при проведении газосварочных работ.

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