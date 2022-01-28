Боевик по-приморски: подробности потасовки с боеприпасом в Приморье рассказал очевидец

Пострадавшие в результате взрыва идут на поправку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером во вторник, 25 января, в Приморье произошел страшный инцидент. В жилом доме в Арсеньеве взорвалась граната. Звук припаса всполошил всех жильцов. Люди выбегали из своих квартир, доставали телефоны. Видео одного из очевидцев быстро разлетелось по социальным сетям. В итоге новость о случившемся прогремела не только по всему краю, но и на всю страну. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с мужчиной, ролик которого попал в интернет, и узнала подробности.

Из собственных источников редакция узнала, что в инциденте замешаны трое. Назовем их Дмитрий, Павел и Ярослав. Произошло все в доме по адресу Островского, 4. Павел со своей знакомой 25 января был в гостях. Позже к ним присоединился Ярослав. Да не с пустыми руками, а с предметом, похожим на гранату. На протяжении всего дня мужчина развлекал товарищей: разбирал и собирал припас. Перед уходом он передал вещь Павлу.

Вечером на шестом этаже этого же дома начался конфликт между двумя компаниями. В одной из них находился Дмитрий. Вскоре ссора прекратилась, а мужчина ушел. Вернулся он вместе с Павлом, который по неизвестным причинам возобновил стычку. Итог всей этой ситуации плачевный. Павел сорвал предохранитель с гранаты и бросил ее на пол. Сначала ничего не произошло, и Дмитрий хотел поднять припас. В этот момент прогремел взрыв, который унес одну жизнь.

Оглушительный звук потревожил всех жильцов дома, в том числе и собеседника издания Игоря. По его словам, гранату подорвали практически около его двери. Взрыв был настолько сильный, что в квартире затряслись стены, а на улице сработали сигнализации автомобилей.

Как поделился Игорь, ему показалось, что стреляли из ружья. Но хлопок был слишком громкий для огнестрельного оружия. Спустя 30 секунд раздался чей-то крик: «Кто гранату кинул?». Мужчина все же решил проверить, что произошло, и вышел в подъезд. То, что он увидел, похоже на сцену фильма ужасов или боевик. Соседи пытались хоть как-то друг другу помочь, а на полу лежал труп. Шея повреждена, пальцы на руке оторваны.

- Сперва я подумал, что граната взорвалась в руке у умершего. Позже узнал, что снаряд был у его друга, которого зацепило. Но он жив остался, его на скорой увезли.

Полиция и скорая, по рассказу Игоря, приехали быстро. На этаже стояло много сотрудников МВД и ФСБ, которые всю ночь изучали место преступления. Собеседник отметил, что он долго не мог уснуть: мешали голоса за дверью, да и сама ситуация не давала ему покоя.

- Я всю жизнь нахожусь в этой малосемейке и всякое повидал. Пьяные драки здесь обычное дело, убийства тоже случались. Но вот гранаты первый раз кидают, - поделился Игорь.

Подобные события не часто происходят, поэтому мужчина решил снять все на телефон, чтобы потом кому-нибудь показать. По его словам, у него было несколько роликов, однако сотрудники полиции попросили все удалить. Как поделился собеседник, одно видео он все же успел отправить нескольким знакомым. Именно оно взорвало социальные сети.

- Весь Инстаграм «пестрит» этим роликом. Даже в московские новостные каналы попал. Новость облетела Россию за два часа. Мне сказали, что могут вызвать и выяснить, кто выложил видео в интернет. Но я не знаю, кто это сделал.

Сам Игорь при взрыве не пострадал, отделался только легким испугом.

В пресс-службе Минздрава Приморья редакции сообщили, что двум пострадавшим с травмами средней тяжести сделали операцию, и сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Трех других мужчин с мелкими резанными ранами отправили на амбулаторное лечение.

Ярослава, который отдал Павлу гранату, допросили, но выяснить, откуда у него припас пока не удалось. Сначала он говорил, что гранату ему передал прохожий на улице, потом знакомый, в конце мужчина вовсе запутался в показаниях и утвержда, что припас ему достался от Павла.

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ за убийство. Сейчас СУ СК РФ ведет расследование.

ПО ТЕМЕ:

В жилом многоэтажном доме в Приморье взорвалась граната

Известно, что один человек погиб, еще пятеро пострадали (подробнее...)

В Приморье проводят проверку по факту подрыва гранаты ранее судимым мужчиной

На место происшествия лично выехал прокурор города Арсеньев (подробнее...)

Пострадавшим при взрыве гранаты в Приморье требуется срочная операция

Среди раненых могла быть беременная женщина (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.