«Я не понимаю по-русски»: гражданин КНР пытался откупиться от полиции в столице Приморья

Гражданин КНР пытался дать взятку инспектору ДПС во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нарушитель дорожного движения хотел избежать ответственности и предложил полицейским деньги в качестве взятки. Все его действия зафиксировал служебный видеорегистратор, а самого горе-водителя задержали.

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», все произошло вечером на Светланской, когда инспектор ДПС остановил авто Toyota Corolla Fielder. Водитель нарушил правила дорожного движения, что и привлекло внимание стража порядка.

Выяснилось, что машиной управлял 42-летний гражданин КНР. Сначала он делал вид, что плохо понимает по-русски, но когда запахло жареным, то его поведение изменилось. Иностранец стал вежливо отвечать на вопросы и попросил не привлекать его к ответственности.

Однако инспектор ДПС не отреагировал на его любезность и пригласил пройти в служебную машину для составления административного протокола. Уже в салоне авто гражданин Китая решил прибегнуть к радикальным мерам и предложил полицейскому взятку.

Он достал несколько тысяч рублей и хотел передать их стражу порядка. Все его действия зафиксировал служебный регистратор, установленный в машине.

После этого иностранца-нарушителя задержали и доставили в отделение для разбирательства. За попытку подкупа полицейского водителю грозит штраф до полумиллиона рублей. Проводится проверка.

Напомним, что недавно в Первомайском районе Владивостока уроженец Кыргызстана также пытался откупиться от инспектора ДПС. Ранее лишенный прав водитель попросил отпустить его за вознаграждение и положил в подстаканник служебного авто две тысячи рублей.

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