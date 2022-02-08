Прокуратура заинтересовалась мощным пожаром на рынке во Владивостоке

Фото: "Комсомольская правда - Владивосток".

Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку по факту пожара на территории рынка на Народном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили специалисты, возгорание случилось в нестационарном объекте, на территории которого, производились строительно-монтажные работы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Пострадавших нет.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства об обеспечении безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Напомним, о крупном ЧП «Комсомолка» уже писала ранее. В 11 часов утра 8 февраля жители Народного проспекта и улицы Красного Знамени заметили густой дым, который валит от павильона, расположенного напротив стройки. Чуть позже в администрации подтвердили, что горит небольшой строящийся объект, расположенный между проспектом Красного Знамени, 123д, и рынком.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров. К счастью, пострадавших и погибших нет. Огонь тушили 37 человек и девять пожарных машин.

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