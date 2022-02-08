Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток8 февраля 2022 11:36

Прокуратура заинтересовалась мощным пожаром на рынке во Владивостоке

По данным МЧС, огонь уничтожил 200 квадратных метров
София МИХАЙЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: "Комсомольская правда - Владивосток".

Фото: "Комсомольская правда - Владивосток".

Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку по факту пожара на территории рынка на Народном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили специалисты, возгорание случилось в нестационарном объекте, на территории которого, производились строительно-монтажные работы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Пострадавших нет.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства об обеспечении безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Напомним, о крупном ЧП «Комсомолка» уже писала ранее. В 11 часов утра 8 февраля жители Народного проспекта и улицы Красного Знамени заметили густой дым, который валит от павильона, расположенного напротив стройки. Чуть позже в администрации подтвердили, что горит небольшой строящийся объект, расположенный между проспектом Красного Знамени, 123д, и рынком.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров. К счастью, пострадавших и погибших нет. Огонь тушили 37 человек и девять пожарных машин.

ПО ТЕМЕ:

Сильный пожар охватил постройки рядом с рынком на Третьей рабочей

Густой дым разлетается по всему району (Подробнее..)

Во Владивостоке 37 пожарных ликвидировали мощное возгорание в районе Третьей рабочей

К счастью, от огня никто не пострадал (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.