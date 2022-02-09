Машина на «шампурах»: страшными кадрами аварии поделились приморцы

Фото: принтскрин видео, instagram.com/dps.control

Пользователи социальных сетей обсуждают аварию, которая произошла днем, 9 февраля, во Владивостоке. В Первомайском районе автомобиль снес дорожное ограждение.

Как рассказали приморцы в Инстаграме, на дороге по улице Героев-Тихоокеанцев машина врезалась в леера. За рулем автомобиля была женщина. Также в социальные сети выложили ролик с последствиями аварии, кадры которого не на шутку пугают. Бампер легковушки разбит, а часть ограждения лежит на переднем стекле. Чудо, что хозяйка осталась жива: на видео она выходит из транспорта.

В комментариях многие предполагают, что причиной аварии неисправность автомобиля. Другие же считают, что женщина превысила скорость.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу ГИБДД города за подробностями.

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