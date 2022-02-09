«Вывели в наручниках»: экс-начальника приморской ГИБДД задержали после обысков

Высокопоставленного полицейского из Приморья подозревают в преступном сговоре.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во Владивостоке задержали бывшего начальника ГИБДД Приморского края Олега Зубакина. После обысков, которые проходили сразу по нескольким адресам, главного гаишника края везут в изолятор временного содержания. По данным личного источника «КП-Владивосток», полицейского доставляют под конвоем для дальнейшего разбирательства и избрания меры пресечения.
Напомним, 9 февраля к Олегу Зубакину нагрянули силовики. Причина визита отнюдь не дружественная - по некоторым данным, обыски связаны с громким задержанием прошлой осенью преступной группы во главе с начальником межрайонного экзаменационного отдела Александром Беловым. Участников сговора подозревают в организации коррупционной схемы при сдаче экзаменов на права.
Стоит отметить, что Зубакин должен был выйти на пенсию, буквально две недели назад он подал заявление об увольнении. В узких кругах поговаривают, что пока он находится в отпуске, с последующим увольнением.
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