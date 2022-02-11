Крыша пополам сложилась: кадрами массового ДТП поделились жители Приморья

Неизвестно, есть ли пострадавшие. Фото: принтскрин видео, instagram.com/dpskontrol125rus

Приморцы бурно обсуждают страшную автокатастрофу, которая произошла во Владивостоке утром, 11 февраля. По информации людей, машины столкнулись на низководном мосту. Жуткие кадры выложили в социальные сети.

В Инстаграме появилось видео от жителей Приморья, на котором запечатлены последствия аварии. По кадрам ролика можно предположить, что участниками ДТП стали три машины и эвакуатор. Неизвестно, как сильно пострадали два белых автомобиля. Но, судя по видео, один из них врезался в леера и потерял два передних колеса, которые можно заметить рядом с транспортом. А вот черной машине повезло намного меньше – пострадала крыша и передняя часть.

Неизвестно, из-за чего произошла авария и есть ли пострадавшие. Подробности уточняются. В комментариях под постом люди предполагают, что один из водителей мог превысить скорость, другие говорят, что у кого-то отказали тормоза.

- Снега уже давно нет, а они бьются, как хрустальные вазы, не жалея ни свою жизнь, ни чужую.

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